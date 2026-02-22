Reati connessi | 100.000 follower per l’info locale che fa centro

🔊 Ascolta la notizia

Il sito di informazione locale ha raggiunto oltre 100.000 follower, grazie alla costante copertura di notizie di interesse cittadino. La crescita deriva dall’impegno nel fornire aggiornamenti tempestivi e dettagliati su eventi, emergenze e servizi pubblici. La popolarità è aumentata anche grazie all’interazione diretta con gli utenti sui social media. Questo risultato dimostra quanto il rapporto con la comunità sia forte e consolidato. La piattaforma continuerà a seguire le esigenze del territorio.

Supera la Soglia dei 100.000 Follower: Un Fenomeno Sociale Radicato nel Territorio. ha raggiunto un traguardo significativo, superando i 100.000 follower sui propri canali social. Questo risultato consolida la piattaforma come punto di riferimento per l’informazione locale nel reatino e testimonia una crescente interazione con la comunità, riflettendo un cambiamento nel modo in cui i cittadini accedono alle notizie e si connettono con il proprio territorio. La rapida crescita del pubblico online sottolinea l’importanza dei social network come strumento fondamentale per la diffusione di notizie e la creazione di un senso di comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Minori: sempre più soli, connessi e violenti. Preoccupazione per il boom di reati sessuali (anche online)Un ragazzino di appena 14 anni ha attirato un coetaneo con deficit cognitivo in uno scantinato a Quarto Oggiaro, dove lo ha sequestrato e aggredito.

