Minori | sempre più soli connessi e violenti Preoccupazione per il boom di reati sessuali anche online

Un ragazzino di appena 14 anni ha attirato un coetaneo con deficit cognitivo in uno scantinato a Quarto Oggiaro, dove lo ha sequestrato e aggredito. La scena ha sconvolto i residenti e riaccende la paura tra i genitori. Un episodio che mostra come i minori, sempre più soli e connessi, possano diventare protagonisti di comportamenti violenti e rischiosi, anche online.

Milano, 1 febbraio 2026 – L'aguzzino aveva solo 14 anni quando attirò un altro minorenne, affetto da deficit cognitivo, nello scantinato di un condominio a Quarto Oggiaro, sequestrandolo e costringendolo a subire un incubo. Con la complicità di un adulto lo ha legato, picchiato con un manico di scopa in ferro, con schiaffi e calci, costretto a subire abusi sessuali fino ad abbandonarlo nudo sulla strada. Il processo davanti al Tribunale per i minorenni per tortura, sequestro di persona e violenza sessuale di gruppo, per quell'episodio avvenuto la notte tra il 9 e il 10 dicembre 2024, s i è concluso con la condanna a 7 anni e mezzo di reclusione.

