A Identità Golose Milano la cucina di montagna un antipasto dei Giochi Olimpici

A Identità Golose Milano, l’attenzione si concentra sulla cucina di montagna, anticipando i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Oltre alle competizioni sportive, il racconto si arricchisce di sapori e tradizioni alpine, offrendo un’anticipazione culturale e gastronomica di un evento che unirà sport e cultura in un contesto internazionale.

Alla vigilia delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, il grande racconto non passa solo dalle piste e dagli impianti. C’è un’altra narrazione che si prepara a salire di quota: quella gastronomica. L’evento sportivo più rilevante mai ospitato dalla Lombardia – terza Olimpiade invernale italiana della storia – diventa così anche un banco di prova per misurare la capacità dei territori di raccontarsi oltre lo spettacolo agonistico, trasformando l’asse Milano-Cortina in una destinazione culturale e culinaria riconoscibile a livello internazionale. In questo contesto si inserisce il nuovo progetto di Identità Golose, realtà che da oltre vent’anni lavora attorno a un’idea tanto semplice quanto ambiziosa: dare voce alla cucina come linguaggio contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A Identità Golose Milano la cucina di montagna, un antipasto dei Giochi Olimpici Leggi anche: Milano Cortina 2026: disponibile la app ufficiale dei Giochi olimpici invernali Leggi anche: Milano-Cortina: accesa ad Olimpia la fiaccola dei Giochi olimpici invernali Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. A Identità Golose Milano la cucina di montagna, un antipasto dei Giochi Olimpici - Dal 26 al 30 gennaio nello hub dell’alta gastronomia in via Romagnosi si terrà un ciclo di cinque cene a quattro mani aperte al pubblico ciascuna impostata su un dialogo tra uno chef legato all’alta m ... ilgiornale.it

OLIMPIADI 2026: LA CUCINA DI MONTAGNA ARRIVA A IDENTITÀ GOLOSE MILANO - Cortina 2026 sono il più grande evento sportivo mai tenutosi in Lombardia, la terza edizione della storia d - jamesmagazine.it

Milano, la cucina calabrese protagonista a Identità Golose con 4 giovani chef - Caterina Ceraudo, Luca Abbruzzino, Antonio Biafora e Nino Rossi incarnano la nuova generazione di chef che sceglie di restare a lavorare nella propria terra di origine, per reinterpretarla e ... tg24.sky.it

Grazie a Identità Golose per aver raccontato la nostra storia e il legame profondo con la terra - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.