Casa Romano e lo chef Luca Adobati da record | a meno di un anno dall’inaugurazione il ristorante entra nella Guida Michelin

Casa Romano, il nuovo ristorante di Luca Adobati, ha conquistato la Guida Michelin meno di un anno dopo l’apertura, che si è svolta il 20 aprile 2025. Situato negli spazi che per oltre sessant’anni hanno ospitato il locale di famiglia Da Romano, il locale ha saputo rinnovarsi con un menu che combina tradizione e innovazione. Adobati ha portato nel locale un tocco personale, mantenendo forte il legame con il territorio e puntando su piatti che mescolano influenze locali e tecniche moderne. La decisione di inserire il ristorante tra i migliori riconoscimenti italiani è arrivata subito dopo i primi mesi di attività

A meno di un anno dall'inaugurazione, Casa Romano entra nella Guida Michelin. Aperto il 20 aprile 2025 negli spazi che per oltre sessant'anni hanno ospitato la storica insegna di famiglia Da Romano, il ristorante guidato da Luca Adobati ha saputo trasformare un'eredità importante in un progetto contemporaneo, personale, profondamente radicato nel territorio ma capace di dialogare con la grande cucina internazionale. Classe 1994, Adobati ha costruito la propria identità professionale attraverso un percorso di rara intensità: dieci anni al tristellato Da Vittorio dei fratelli Cerea, quindi le esperienze al Noma di Copenaghen, al Pavillon Ledoyen di Parigi con Yannick Alléno e al Mirazur di Mentone, eletto miglior ristorante al mondo nel 2019, dove ha ricoperto il ruolo di sous-chef al fianco di Mauro Colagreco.