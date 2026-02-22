Rave a Padula | elicottero e forze dell’ordine bloccano 100

Un’operazione delle forze dell’ordine ha fermato circa cento giovani coinvolti in un rave nell’area dell’ex polveriera di Padula. L’intervento è stato necessario a causa dell’assembramento non autorizzato e delle condizioni di sicurezza precarie. Elicotteri e pattuglie hanno circondato il luogo, impedendo l’accesso a nuovi partecipanti. La zona è stata immediatamente evacuata e messa sotto controllo, mentre le autorità cercano di chiarire i motivi dell’evento. La situazione rimane sotto osservazione.

Rave a Padula: Carabinieri e Polizia Bloccano un Centinaio di Partecipanti nell'Area dell'Ex Polveriera. Un imponente intervento delle forze dell'ordine ha bloccato l'organizzazione di un rave party abusivo a Padula, in provincia di Salerno, domenica 22 febbraio 2026. Circa un centinaio di persone sono state fermate mentre allestivano l'evento in un'area isolata, precisamente nell'ex polveriera, con un dispiegamento di forze che ha incluso anche l'utilizzo di un elicottero. L'operazione mira a contrastare il crescente fenomeno dei raduni musicali illegali, spesso caratterizzati da rischi per la salute pubblica e l'incolumità dei partecipanti.