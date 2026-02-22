Rapina in villa a Urgnano il racconto della famiglia in preda ai banditi e al terrore | Fa rabbia e paura

Una rapina in villa a Urgnano ha sconvolto una famiglia, che ha vissuto momenti di paura e rabbia. I banditi hanno agito in modo rapido e preciso, portando via oggetti di valore in meno di trenta minuti. La paura si è diffusa tra i presenti, che hanno assistito impauriti all’irruzione. La scena si è conclusa con i ladri che sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La famiglia si è ritrovata a ricostruire quanto accaduto.

Urgnano (Bergamo) – Un colpo che sembra essere stato studiato nei minimi dettagli, andato a segno nel giro di circa 20 minuti. Sono stati momenti di terrore, quelli vissuti venerdì sera da una famiglia di Urgnano, nella Bassa Bergamasca, che, intorno alle 20,30, mentre aveva appena terminato di cenare, si è trovata di fronte all’interno della propria villa, situata lungo via Provinciale, tre uomini incappucciati e armati con pistole e coltelli: i rapinatori, che parlavano con un accento dell’Europa dell’Est e si muovevano con dimestichezza e freddezza, hanno minacciato padre, madre e figlio minorenne, li hanno malmenati e costretti a consegnare un orologio di marca, ori e due fucili da caccia, oltre a contanti: un bottino non ancora del tutto quantificato ma comunque di diverse migliaia di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

