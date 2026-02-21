armi e coltelli rapina choc a urgnano famiglia prigioniera dei banditi

Una rapina violenta ha scosso Urgnano ieri sera, quando dei banditi armati hanno preso di mira una villa. I ladri hanno minacciato la famiglia, tenendola prigioniera per diversi minuti, mentre cercavano oggetti di valore. Durante l'assalto, sono stati trovati armi e coltelli, e alcuni arredi sono stati danneggiati. L’intera scena ha lasciato sotto shock i residenti, che ora chiedono maggiore sicurezza in zona. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Urgnano (Bergamo), 201 febbraio – Terrore per una rapina in villa ieri sera, attorno alle 21, a Urgnano, nella pianura bergamasca. Tre rapinatori, armati di pistola e coltell o, hanno assaltato dopo cena una villa all'interno della quale si trovavano padre, madre e figlio quindicenne. Sorpresa la madre in giardino a fumare, l'hanno costretta a entrare in casa, dove le sono stati l egati i polsi con delle fascette da elettricista. Lo stesso trattamento è stato riservato al figlio. Il padre, invece, sotto la minaccia di una pistola è stato costretto a indicare la cassaforte, poi aperta dai malviventi con un flessibile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Autostrada A14 nel caos: rapina da 400mila euro a portavalori con esplosivi, armi e fuga dei banditiUn assalto alla A14 nel Chietino ha coinvolto un portavalori, con l’uso di esplosivi e armi.

Leggi anche: Rapina alle poste, banditi in fuga con 100mila euro in contanti. Impiegati minacciati con le armi

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.