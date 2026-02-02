Tentata rapina in pieno giorno il racconto dei minuti di terrore | Mia moglie minacciata dai banditi con una spranga

Un tentativo di rapina si è verificato nel pomeriggio di sabato in una villetta di via Ristoro ad Arezzo. Piero Melani Graverini ha raccontato i minuti di terrore vissuti insieme a sua moglie, minacciata con una spranga dai banditi. I malviventi sono entrati in azione in pieno giorno, ma sono stati messi in fuga prima di portare a termine il colpo. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi vive nella zona, lasciando tutti scossi.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – Momenti di paura nel pomeriggio di sabato nella villetta di Piero Melani Graverini in via Ristoro, dove si è consumata una tentata rapina in pieno giorno. A ricostruire l'accaduto il noto avvocato aretino che di recente ha rifiutato la candidatura a sindaco per il centrodestra. La sua testimonianza permette di comprendere la dinamica dell'episodio, avvenuto intorno alle 18 all'interno della casa di famiglia che condivide con la famiglia del cognato Giuseppe Ciarpaglini, ortopedico molto conosciuto in città. "I rapinatori con il volto coperto sono entrati passando dal giardino sul retro dell'abitazione, arrampicandosi fino a una finestra laterale – racconta Graverini – che affaccia verso il giardino del condominio accanto.

