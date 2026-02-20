Jannik Sinner è stato eliminato a Doha dopo aver perso contro Jakub Mensik, numero 16 del mondo, nei quarti di finale. La sconfitta, arrivata in tre set, lo fa perdere punti importanti nel ranking ATP. Il risultato permette ad Alcaraz di allontanarsi ulteriormente in classifica, considerando che il giovane italiano aveva già subito una sconfitta nelle semifinali precedenti. Ora, con questa uscita anticipata, la corsa al vertice si fa più complicata per Sinner, che cerca di recuperare terreno nei prossimi tornei.

(Adnkronos) – Jannik Sinner eliminato dall’Atp di Doha, ma quanti punti perde nel ranking Atp? Oggi, giovedì 19 febbraio, il tennista azzurro è stato battuto dal ceco Jakub Mensik, numero 16 del mondo, in tre set nei quarti di finale del torneo 500 qatariota, trovando così la seconda eliminazione consecutiva dopo la semifinale persa contro Djokovic agli Australian Open. Ora Alcaraz, che ha invece raggiunto la semifinale di Doha, può allungare in testa alla classifica generale. Sinner arrivava a Doha senza punti da difendere. L’azzurro, fino ai prossimi Internazionali d’Italia, affronterà tornei dopo potrà solo guadagnare punti nel ranking, visto che lo scorso anno non ha potuto giocare per la sospensione per il caso Clostebol. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner eliminato a Doha, ora Alcaraz può scappare: come cambia ranking

