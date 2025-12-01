Lavoro parità di genere | certificate anche Agsm Aim energia e Agsm aim smart solutions
Roma, 1 dic. (AdnkronosLabitalia) - Dopo il conseguimento ottenuto lo scorso anno della certificazione Unipdr 125:2022 per la parità di genere da parte della capogruppo Agsm Aim, il percorso di valorizzazione delle persone e di promozione di una cultura aziendale equa e inclusiva ha compiuto un passo in avanti. La certificazione è stata infatti estesa e integrata anche alle società Agsm Aim Energia e Agsm Aim Smart Solutions. Si tratta di un risultato frutto di un processo strutturato che ha previsto l'adozione di un sistema di gestione condiviso, volto a garantire coerenza e obiettivi comuni nelle politiche di diversity, equity & inclusion delle società del Gruppo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
