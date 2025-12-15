Rana chiude il girone di andata con una sconfitta | Modena passa al Pala Agsm Aim
Rana Verona conclude il girone di andata con una sconfitta contro Valsa Group Modena, interrompendo una serie di vittorie consecutive. Dopo un avvio positivo con nove successi nelle prime dieci partite, la squadra si ferma al Pala Agsm Aim, lasciando spazio a una sfida che segna il finale del primo ciclo di incontri stagionali.
Dopo cinque vittorie consecutive, nove nelle prime dieci partite di campionato, Rana Verona è caduta per mano della Valsa Group Modena nell’ultima uscita del girone di andata. Gli emiliani sono andati sul 2-0 dopo i primi due set e la squadra di Coach Soli ha accorciato le distanze dopo aver. Veronasera.it
