Raid tra le stazioni del Comasco | oltre 10 auto distrutte e bar devastato vandali arrestati dai carabinieri

Un raid tra le stazioni del Comasco ha causato danni a più di dieci auto e la distruzione di un bar, provocando scompiglio tra i pendolari. I vandali hanno rotto i finestrini dei veicoli e danneggiato gli arredi del locale. I carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno arrestato due giovani, un 28enne thailandese e un 23enne svizzero, entrambi già conosciuti alle forze dell’ordine. Le autorità stanno investigando sulle motivazioni del gesto.

Un pomeriggio di vandalismi e paura tra le stazioni del Comasco: finestrini in frantumi nei parcheggi, oltre dieci auto danneggiate, un bar devastato e l’intervento dei carabinieri che porta all’arresto di due giovani: un 28enne thailandese e un 23enne cittadino svizzero, entrambi già noti alle forze dell’ordine. È successo sabato 21 febbraio tra Luisago e Fino Mornasco. Ripercorriamo i fatti. Tutto inizia intorno alle 13.30 nei pressi della stazione di Portichetto, a Luisago. Alcuni testimoni notano due ragazzi aggirarsi tra le auto parcheggiate con atteggiamenti sospetti. Poco dopo iniziano i primi colpi ai finestrini: vetri infranti e abitacoli rovistati alla ricerca di oggetti da rubare. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Cercola: “Cobra” tra due bimbi di 2 e 10 anni. In manette i genitori, arrestati dai CarabinieriDue bambini di 2 e 10 anni sono stati coinvolti in un episodio a Cercola, dove i genitori sono stati arrestati dai Carabinieri con 29 “Cobra” sequestrati.

Esplosione in un palazzo a Marcianise: garage devastato e auto distrutteVenerdì 23 gennaio, a Marcianise in provincia di Caserta, si è verificata un’esplosione che ha danneggiato un edificio residenziale e distrutto alcune auto nel garage.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sabotaggi sui binari: l’attacco alla ferrovia olimpica una prova generale per i raid sull’alta velocità; Como, inaccettabile raid vandalico in stazione: finestrini rotti, auto rigate; In duecento protestano in stazione: Senza sicurezza non c’è libertà. Lottiamo contro violenza e degrado; Raid notturno al cimitero: danneggiate lapidi e marmi.

Borseggiatori a Roma a caccia di turisti e pellegriniBorseggiatori scatenati a Roma, dove i manolesta hanno preso di mira turisti e pellegrini, concentrando i loro raid tra le stazioni metro e il centro della città. In poche ore, sono state cinque le ... romatoday.it

Il Sole 24 ORE. . Leggi l'articolo qui: https://www.ilsole24ore.com/art/raid-aerei-pakistani-afghanistan-kabul-dozzine-vittime-civili-AI5RorYB #Afghanistan #Pakistan #raid #IlSole24Ore - facebook.com facebook