Due bambini di 2 e 10 anni sono stati coinvolti in un episodio a Cercola, dove i genitori sono stati arrestati dai Carabinieri con 29 “Cobra” sequestrati. Il nome “Cobra” richiama eventi di cronaca passati, in particolare quelli di Ercolano, e rappresenta un elemento centrale di questa vicenda giudiziaria.

Cercola, famiglia in auto con 29 “Cobra”: arrestati uomo e donna. “ Cobra ” è un nome che richiama alla memoria i fatti di Ercolano, proprio ieri tema centrale di un’accesa udienza in tribunale. Un nome evocativo che la cronaca ci ripropone quotidianamente, merito dei sequestri che i Carabinieri compiono sul territorio partenopeo. L’ultimo – non per assurdità – è di questa notte. I militari della tenenza di Cercola fermano un’auto, durante un posto di controllo. A bordo un uomo con la compagna e i due figli di 2 e 10 anni. Un quadretto piuttosto ordinario, se non fosse per un “intruso” saltato immediatamente all’occhio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Cercola: “Cobra” tra due bimbi di 2 e 10 anni. In manette i genitori, arrestati dai Carabinieri

