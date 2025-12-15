Intossicazione da monossido | famiglia di cinque persone tre bimbi in ospedale in codice rosso

Una famiglia di cinque persone, tra cui tre bambini, è stata ricoverata in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Fornari, a Ronco Scrivia, in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza domestica e sull'importanza di prevenire esposizioni a gas tossici.

Sospetta intossicazione da monossido di carbonio a Borgo Fornari, frazione di Ronco Scrivia nell'entroterra genovese. Poco prima delle ore 17 di lunedì 15 dicembre 2025 è stato lanciato l'allarme e sono stati chiamati i soccorsi in casa per una famiglia composta da cinque persone. Borgo Fornari, la caldaia non funziona: famiglia di cinque persone intossicata dal monossido di carbonio - Oltre a due adulti sono coinvolti tre bambini che non hanno ancora 10 anni

