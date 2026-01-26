La neve non fa sconti | raffica di incidenti e interventi nelle ultime ore

Le recenti nevicate hanno causato un aumento di incidenti e interventi sulle strade. Il manto nevoso e le condizioni di scarsa aderenza hanno reso più difficile la circolazione, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza. È importante prestare attenzione alle condizioni del traffico e adottare comportamenti prudenti per garantire la sicurezza di tutti.

Le nevicate delle ultime ore non sono passate senza lasciare traccia. E il riferimento non è ai paesaggi imbiancati quanto, piuttosto, agli incidenti causati dalla neve e dal manto stradale scivoloso che si viene a creare con il deposito di quest’ultima.Ne sanno qualcosa in Alto Adige, dove le.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Neve e alberi caduti, nelle ultime dodici ore sono 140 gli interventi dei vigili del fuocoNelle ultime dodici ore, i vigili del fuoco hanno effettuato 140 interventi per neve e alberi caduti.

Leggi anche: Neve, 15 centimetri a Cortina e 28 ad Asiago. Auto e pullman bloccati senza catene e raffica di incidenti: 40 interventi. Tutte le strade chiuse

Apocalittico incidente stradale in Finlandia per gelo e nebbia

La neve non fa distinzioni per avvicinare bambini e ragazzi con disabilità allo sci e allo snowboard paralimpicoGillette rinnova il suo impegno per uno sport piu accessibile e inclusivo lanciando ufficialmente il progetto La Neve Non Fa Distinzioni ... sportmediaset.mediaset.it

