Questa notizia mi strazia l’anima Federica Pellegrini e l’addio al piccolo Domenico | Un bimbo non dovrebbe mai pagare per errori altrui

Federica Pellegrini esprime dolore per la perdita di Domenico, un bambino vittima di un incidente causato da altri. La nuotatrice commenta l’accaduto, sottolineando quanto sia ingiusto che un piccolo debba soffrire per errori di adulti. Il fatto ha suscitato sdegno e commozione tra i fan, che si uniscono al suo messaggio di solidarietà. La notizia ha fatto riflettere sulla fragilità dei bambini e sulla responsabilità degli adulti.

«Ciao Domenico. Questa notizia, l’ultima di una lunga serie che non dovrebbero mai arrivare, mi strazia l’anima!! Un bimbo non dovrebbe mai pagare per errori altrui!! Mi stringo forte a questa donna, mamma, che posso solo lontanamente immaginare cosa stia provando. Rip Piccolino». Con queste parole Federica Pellegrini ha affidato a Instagram il suo dolore per la morte del piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo di Nola deceduto sabato mattina all’ospedale Monaldi di Napoli. Il piccolo era ricoverato da settimane ed era tenuto in vita grazie a un macchinario Ecmo, dopo il trapianto di cuore avvenuto il 23 dicembre. 🔗 Leggi su Open.online

Federica Pellegrini distrutta dal dolore: "La tua morte mi strazia l'anima"

Trapianto, l'Italia dà l'addio al piccolo Domenico e i Nas indagano sugli errori

