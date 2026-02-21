Trapianto l' Italia dà l' addio al piccolo Domenico e i Nas indagano sugli errori

Il trapianto di cuore fallisce e provoca la morte di Domenico, un bambino di due anni, portando a un’indagine sui sospetti errori medici. I Nas stanno verificando le procedure eseguite durante l’intervento presso l’ospedale Monaldi di Napoli, dove il piccolo aveva subito il trasferimento. La famiglia, sconvolta, chiede chiarezza sulle cause del decesso. La vicenda ha suscitato reazioni tra i cittadini e le istituzioni locali.

Dalle più importanti cariche istituzionali ai leader di partito, la politica italiana si è stretta alla famiglia di Domenico, il bimbo di due anni trapiantato con un cuore danneggiato e morto all'ospedale Monaldi di Napoli. "L'Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato", ha scritto sul social network X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rivolgendo "alla mamma Patrizia, al papà Antonio e a tutti i suoi cari, a nome mio e del Governo, il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio. Sono certa che le autorità competenti faranno piena luce su questa terribile vicenda". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Addio al piccolo Domenico: l’Italia piange il bimbo del trapiantoDomenico, il bambino colpito da una grave malattia, è morto questa mattina al Monaldi dopo una lunga battaglia.

Addio al piccolo Domenico, si aggrava la posizione degli indagati. E tornano i NasDomenico, un bambino di due anni, è morto questa mattina al Monaldi di Napoli, portando a un inasprimento delle accuse contro gli indagati.

