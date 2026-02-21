Federica Pellegrini distrutta dal dolore | La tua morte mi strazia l’anima

Federica Pellegrini ha condiviso il suo dolore per la perdita di una persona cara, descrivendola come un colpo durissimo. La nuotatrice italiana ha scritto un messaggio sui social, spiegando quanto questa perdita l’abbia segnata profondamente. In poche ore, amici e fan hanno espresso il loro sostegno, lasciando commenti di vicinanza e affetto sotto il suo post. La tristezza si legge anche nelle parole di Federica, che non nasconde il suo dolore.

Sui social le reazioni a questa triste perdita sono state immediate. In poche ore si sono moltiplicati i messaggi di vicinanza e solidarietà alla famiglia. Tra le voci più note quella di Federica Pellegrini, che su Instagram ha condiviso la foto del bambino tra le braccia della madre. “Ciao Domenico. Questa notizia, l’ultima di una lunga serie che non dovrebbero mai arrivare, mi strazia l’anima!! Un bimbo non dovrebbe mai pagare per errori altrui!! Mi stringo forte a questa donna, mamma, che posso solo lontanamente immaginare cosa stia provando. Rip Piccolino”, ha scritto Pellegrini. Sotto al post, centinaia di persone si sono unite al suo cordoglio, trasformando quelle parole in un abbraccio collettivo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

