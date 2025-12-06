Aereo ultraleggero vola in maniera irregolare poi precipita nelle campagne di San Sperate | ferito il pilota

Tragedia sfiorata oggi a San Sperate dove un aereo ultraleggero è precipitato in un'area rurale per cause che sono in via di accertamento. Il pilota, un uomo di 77 anni, ha riportato un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

