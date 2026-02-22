Il prezzo di un garage a Bologna si aggira su cifre elevate, a causa della forte domanda e della scarsità di spazi disponibili. Molti residenti trovano difficile trovare un posto sicuro per parcheggiare, soprattutto nei quartieri più centrali. Le tariffe di affitto aumentano di anno in anno, rendendo difficile per molti mantenere un veicolo in città. La carenza di garage influisce sulla vita quotidiana di chi cerca soluzioni pratiche per custodire l’auto.

Bologna, 22 febbraio 2026 – Avere un’auto a Bologna sta diventando un lusso per pochi, o quantomeno una corsa a ostacoli quotidiana. Chi abita nel centro storico conosce bene la frustrazione serale: giri infiniti e decine di minuti persi a cercare un parcheggio, finendo per arrendersi a lunghe camminate per rincasare. Quanto costa un garage a Bologna. L’alternativa è garantirsi uno spazio privato, ma a cifre proibitive. Il parcheggio, ormai, pesa quasi quanto un affitto. A fotografare il mercato sono i dati di Tecnocasa relativi alle compravendite. Nel cuore della città un box auto può arrivare a 80mila euro, mentre per un posto auto si toccano i 40mila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Quanto costa la casa in Emilia-Romagna? Vendita e affitto, i prezzi sono in aumento

Affitto: dal monolocale al trilocale, quanto cresce il prezzo a Bologna e in Emilia-RomagnaDa gennaio, i prezzi degli affitti a Bologna e in Emilia-Romagna salgono lentamente.

Argomenti discussi: Quanto costa un garage a Firenze? Box e posti auto, in città aumenti tra i più alti d’Italia; Quanto costa un garage a Bologna e in Emilia-Romagna? A peso d’oro, anche l’affitto; Bonus box auto, possibile una detrazione fino al 50%: i requisiti; Prezzi dei box in aumento del 2%. I dati città per città.

Quanto costa un garage a Bologna e in Emilia-Romagna? A peso d’oro, anche l’affittoIl capoluogo di regione stacca tutti con 80mila euro. Poi Rimini, Ferrara e Modena. Sotto le Due Torri, locazioni per un box auto da 300 euro al mese, ma le autorimesse hanno lunghe liste d’attesa ... msn.com

Quanto costa un garage in Italia? I prezzi dei box auto nelle principali città. CLASSIFICAChe la città italiana più cara d’Italia per acquistare o affittare casa sia Milano ormai è dato assodato: tutte le analisi sul tema, da anni a questa parte, lo confermano senza eccezioni. Può quindi ... tg24.sky.it

