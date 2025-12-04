Quanto costa la casa in Emilia-Romagna? Vendita e affitto i prezzi sono in aumento

Bologna, 4 dicembre 2025 – Il mercato degli affitti è sotto "forte" pressione: +5,3% l'aumento medio regionale dei prezzi. Girando per una qualsivoglia città dell'Emilia-Romagna è impossibile non notare un aumento esponenziale del costo degli immobili. Un tema molto sentito dai cittadini, in particolare famiglie e fuorisede, che infatti fanno sempre più fatica a trovare un appartamento adatto alle loro esigenze e a un prezzo "umano". Casa: compravendite in aumento. Male hand holding house key at home. Dall'altro lato - quello delle compravendite - il mercato immobiliare dell'Emilia-Romagna si prepara a una ripresa, con una previsione di crescita del 9,3% della vendita di case rispetto al 2024, portando il numero totale delle transazioni a circa 69.

