Quando finisce Io sono Farah | le ultime puntate su Canale 5

Le ultime puntate di Io sono Farah vanno in onda su Canale 5 a causa di un cambio di programmazione deciso dalla rete. La trasmissione, che ha riscosso molta attenzione, si concluderà con le puntate previste nelle prossime settimane. I fan si chiedono quando potranno seguire gli episodi finali e quale sarà il nuovo palinsesto. La data di conclusione resta ancora da confermare, mentre gli spettatori attendono aggiornamenti ufficiali.

Quando vanno in onda le ultime puntate di Io sono Farah su Canale 5? Questa la domanda che i telespettatori in Italia si stanno ponendo di fronte al cambio di programmazione. Mediaset ha deciso di intrattenere il suo pubblico, in prima serata, più volte. Non solo, la serie TV turca che tanto sta appassionando i telespettatori va in onda anche nel primo pomeriggio, anche se solo qualche minuto. La trama va così avanti in modo veloce e ci si chiede, a questo punto, quando finisce. Vediamo insieme cosa esce fuori al riguardo. Io sono Farah, quando va in onda l’ultima puntata su Canale 5. In Turchia il finale è già andato in onda. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

Io sono Farah Finale - Canale 5

