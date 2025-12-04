Io sono Farah anticipazioni puntate del 5 dicembre su Canale 5

Come preannunciato Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek tornerà a tenerci compagnia venerdì 5 dicembre su Canale 5. La serie prenderà il posto lasciato libero da un’altra dizi turca, Tradimento, che si è chiusa il 28 novembre con il gran finale di sempre. I tre episodi serali prenderanno il via alle 21:55 e ci terranno compagnia fino alle 00:27 circa. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Io sono Farah, trame del 5 dicembre: la protagonista accetta di testimoniare. Le nuove puntate Io sono Farah riprenderanno dal momento esatto in cui la messa in onda della soap turca si è interrotta ad agosto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Io sono Farah, anticipazioni puntate del 5 dicembre su Canale 5

Altre letture consigliate

Dizi Turche italia. . "Io sono Farah. Sono scappata via e ho trascinato mio figlio con me, e ho miseramente fallito. Le mie paure mi hanno offuscato la mente: non l’ho protetto. Non commetterò più lo stesso errore". Da venerdì, in prima serata e in esclusiva su C - facebook.com Vai su Facebook

Io sono Farah, anticipazioni 5/12: Ersadi si infuria con Mehmet e va a vivere da Tahir - Tahir sistema il suo appartamento per garantire al piccolo Kerim tutti i comfort necessari, mentre Farah non si fida più di Mehmet ... it.blastingnews.com scrive

Io sono Farah trama 5 dicembre: Tahir chiede a Ersadi di scappare ma lei rifiuta - Nonostante questo, la protagonista capirà che l'unica via per salvarsi è tornare a collaborare con la polizia pur di non ... Da it.blastingnews.com

Anticipazioni Tradimento, come finisce ultima puntata di oggi 28 novembre/ Prossima settimana Io sono Farah - Anticipazioni Tradimento, come finisce ultima puntata di oggi 28 novembre 2025: prossima settimana torna Io sono Farah ... Si legge su ilsussidiario.net

Io sono Farah: ecco quando torna su Canale 5! Le anticipazioni - Io sono Farah torna su Canale 5 dal 5 dicembre con nuovi episodi e colpi di scena: la protagonista affronta nuovi pericoli e alleanze ... Si legge su serial.everyeye.it

“Io sono Farah” torna su Canale 5, preparatevi a sorprese ed emozioni - Interrotta dopo poche puntate per la pausa estiva, da venerdì 5 dicembre “Io sono Farah” torna su Canale 5 ... Come scrive sorrisi.com

“Io sono Farah”, la trama del 5 dicembre - La trama dell'appuntamento con “Io sono Farah”, la dizi turca adattamento della serie argentina "La chica que limpia" con protagonista Demet Özdemir, in onda su Canale 5 venerdì 5 dicembre in prima ... Si legge su sorrisi.com