io sono farah anticipazioni puntate del 12 dicembre su canale 5

Il 12 dicembre, su Canale 5, torna la appassionante soap turca

Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek tornerà a tenerci compagnia venerdì 12 dicembre su Canale 5. I tre episodi serali prenderanno il via alle 21:25 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Io sono Farah, trame del 12 dicembre: la protagonista telefona a Vera. Nel nascondiglio in cui si trovano Farah e Kerimsah tutto sembra tranquillo. La protagonista però non riesce a tollerare più l’attesa e – contravvenendo alle disposizioni di Tahir – telefona a Vera per avere notizie di Bekir. Parlando con la donna, Farah rivela i dettagli sull’aggressione subita da Bekir, e dei suoi tentativi di difesa quando lui ha tentato di ucciderla. 🔗 Leggi su Superguidatv.it