Trump cerca il disgelo nucelare con Putin | così riparte il dialogo tra le forze armate

Stati Uniti e Russia hanno deciso di riaprire il dialogo tra le forze armate. I due paesi hanno concordato di riprendere i contatti a livello alto, cercando di abbassare le tensioni e migliorare le relazioni. La notizia arriva dopo mesi di silenzio e segnala una volontà di confronto, anche se restano molte questioni aperte. Per ora, si tratta di un primo passo verso un possibile disgelo.

Stati Uniti e Russia hanno concordato di ristabilire un dialogo ad alto livello tra le rispettive forze armate. L'annuncio è stato dato dopo l'incontro di alti ufficiali militari statunitensi e russi ad Abu Dhabi, a margine dei colloqui trilaterali sulla guerra in Ucraina. Il Comando Europeo degli Stati Uniti (Eucom) ha affermato che la riapertura del dialogo tra i due Paesi “garantirà un contatto militare costante tra le parti, mentre lavorano per una pace duratura”. Il generale Alexus Grynkewich, comandante in capo delle forze Nato in Europa, sarà incaricato di mantenere i contatti col generale capo di Stato Maggiore russo Valery Gerasimov. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump cerca il disgelo nucelare con Putin: così riparte il dialogo tra le forze armate Approfondimenti su Trump Putin Gaza, Trump vuole le forze armate italiane tra le Isf? Lo scoop di Axios Secondo un rapporto di Axios, l'amministrazione Trump avrebbe avviato la creazione di una nuova International Stabilization Force (Isf) per Gaza, invitando l’Italia a partecipare ai meccanismi internazionali correlati. I segreti militari della Cina: così le forze armate del Dragone rivaleggiano con l'Occidente Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Trump sull'incontro saltato con Putin: Non voglio perdere tempo Ultime notizie su Trump Putin Argomenti discussi: Il mondo questa settimana: Trump da Minneapolis all'Iran, il ritiro russo dal Nord-Est della Siria, gli accor…; Washington–Nuova Delhi, il disgelo di Trump: commercio, tariffe e la sfida del petrolio russo; Gustavo Petro a Washington DC: oggi il summit con Trump alla Casa Bianca; Trump e Petro, disgelo alla Casa Bianca. Trump cerca il disgelo nucelare con Putin: così riparte il dialogo tra le forze armateUsa e Russia riaprono il dialogo militare ad alto livello, fermo dal 2021, dopo colloqui ad Abu Dhabi sulla guerra in Ucraina. Il riavvicinamento arriva dopo la fine del trattato New Start e riflette ... ilgiornale.it Washington–Nuova Delhi, il disgelo di Trump: commercio, tariffe e la sfida del petrolio russoTrump annuncia il riavvicinamento con l’India: accordo commerciale, tariffe ridotte e stop al petrolio russo. Ma Nuova Delhi può davvero farne a meno? panorama.it La reazione di #Trump dimostra che gli equilibri del commercio mondiale possono cambiare #MERCOSUR E #INDIA,LA #UE CERCA ALLEATI @ecisnetto con Amb. Antonio Armellini, @GNavaretti Prof Uni Statale Milano e SciencesPo e Adriana Cerretelli Il x.com Possibile incontro venerdì tra USA e Iran, ma l’attacco di Trump non è scongiurato: il fallimento del negoziato potrebbe essere il pretesto per agire. Articolo: https://www.ilsussidiario.net/news/attacco-alliran-trump-al-bivio-o-evita-una-guerra-regionale-o-cerca-u facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.