Può colpirla con 20mila munizioni al giorno | così la Cina può travolgere Taiwan

La Cina ha sviluppato la capacità di lanciare fino a 20.000 munizioni al giorno contro Taiwan, un'azione che potrebbe sopraffare le difese dell'isola. Questa strategia mira a indebolire le capacità militari taiwanesi e a scoraggiare eventuali interventi esterni, come quello degli Stati Uniti. I dettagli sulla quantità di munizioni disponibili e sui piani di attacco rafforzano la percezione di una minaccia crescente. La situazione rimane sotto osservazione anche nelle forze di difesa taiwanesi.

La Cina può colpire Taiwan con migliaia di munizioni al giorno, saturandone le difese fino al collasso, e vanificando ogni eventuale intervento statunitense. È questa una delle ipotesi che preoccupa maggiormente analisti e think tank di Washington, e che è finita al centro del dibattito strategico Usa. Un report dello Hudson Institute, intitolato Flipping the Script: Redesigning the US Air Force for Decisive Advantage, ha analizzato uno scenario di invasione di Taiwan attorno al 2035. In alcune simulazioni, la capacità cinese di generare fuoco quotidiano contro obiettivi sull’isola e contro le basi americane nel Pacifico raggiunge livelli impressionanti: migliaia di missili e munizioni di precisione al giorno, con un impatto devastante soprattutto sugli aeroporti e sulle infrastrutture critiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

