La super linea difensiva di Taiwan | così l' isola può resistere a un' invasione

Taiwan ha reso pubblica la propria strategia difensiva in risposta alla crescente pressione militare di Pechino. L'isola si prepara a resistere a eventuali minacce, adottando misure che rafforzano la propria sicurezza e autonomia. Questa scelta evidenzia l’importanza di una difesa ben strutturata per garantire la stabilità e la sovranità di Taiwan in un contesto internazionale complesso.

Taiwan ha scelto di rendere visibile la propria strategia di sopravvivenza in uno dei momenti di massima pressione militare da parte di Pechino. Nel pieno delle esercitazioni cinesi attorno all'isola, note come Justice Mission 2025, il Partito Democratico Progressista (DPP), forza di governo a Taipei, ha infatti diffuso una grafica dettagliata che illustra le possibili linee di difesa contro una futura invasione dalla Cina continentale. L'obiettivo di una simile mossa? Dimostrare che l'isola non è impreparata e che ogni eventuale attacco incontrerebbe una resistenza strutturata e multilivello. Ricordiamo che le ultime manovre cinesi, sempre più mirate e realistiche, hanno incluso simulazioni di blocco navale, attacchi a porti strategici e operazioni aeree con bombardieri H-6, azioni chiaramente volte a scoraggiare e neutralizzare un intervento statunitense e l'arrivo di forniture militari a Taiwan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

