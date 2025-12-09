Missili mine e scontri nelle città | così Taiwan può diventare un incubo per la Cina
L'eventuale invasione di Taiwan da parte della Cina rappresenta una minaccia crescente, con scenari di conflitto che coinvolgono missili, mine e scontri urbani. La complessità della situazione e le implicazioni geopolitiche rendono questa eventualità un possibile incubo per Pechino, che si trova di fronte a una sfida strategica di notevole rilevanza internazionale.
L'invasione cinese di Taiwan potrebbe essere dietro l'angolo ma per Pechino l'annessione della "provincia ribelle" potrebbe rivelarsi un boccone difficile da inghiottire. Il Wall Street Journal ha provato infatti ad immaginare come il Paese del dragone potrebbe conquistare Taipei evidenziando, attraverso le analisi fornite dagli esperti, tutti gli ostacoli che l'esercito popolare di liberazione popolare incontrerebbe nel tentativo di realizzare quello che è considerato uno dei principali obiettivi politico-militari di Xi Jinping. Secondo gli addetti ai lavori, un attacco cinese contro Taiwan si svilupperebbe in tre fasi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
