Pug la Consulta lancia un sasso nello stagno | Serve un confronto vero oltre le commissioni
La Consulta Ambiente e Territorio ha organizzato un incontro il 20 febbraio, attirando molti cittadini, associazioni e imprenditori. La causa è il bisogno di un confronto reale, oltre le commissioni. La riunione si è svolta nella “serra” di Palazzo Ghizzoni Nasalli, con il fine di discutere le sfide legate all’ambiente e allo sviluppo urbano. Sono state ascoltate diverse opinioni, e si è deciso di promuovere un dialogo più aperto con la comunità.
Incontro con cittadini, associazioni e rappresentanti di categoria economical Lanciato l'ambizioso progetto di forestazione urbana L’incontro promosso dalla Consulta Ambiente e Territorio il 20 febbraio scorso, nell’accogliente “serra” di Palazzo Ghizzoni Nasalli, come “Forum della città che vogliamo”, ha registrato la partecipazione di un folto pubblico di cittadini, associazioni e rappresentanti di categoria economica, «dimostrando come sul PUG (Piano Urbanistico Generale) in corso di definizione, ci sia un gran bisogno di dibattito, purtroppo finora inadeguato. Una sorta di “dèbat public”, alla francese, che fa davvero fatica ad attecchire in Italia, purtroppo». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
