Pug la Consulta lancia un sasso nello stagno | Serve un confronto vero oltre le commissioni

La Consulta Ambiente e Territorio ha organizzato un incontro il 20 febbraio, attirando molti cittadini, associazioni e imprenditori. La causa è il bisogno di un confronto reale, oltre le commissioni. La riunione si è svolta nella “serra” di Palazzo Ghizzoni Nasalli, con il fine di discutere le sfide legate all’ambiente e allo sviluppo urbano. Sono state ascoltate diverse opinioni, e si è deciso di promuovere un dialogo più aperto con la comunità.