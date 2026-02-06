Luigi Grechi De Gregori | Noinoncisanremo non è un’alternativa al Festival è un sasso gettato nello stagno

I giovani del Folkstudio tornano con la quarta edizione di “Noinoncisanremo”. Quest’anno, l’evento si sposta da Roma a Milano, per la prima volta. Luigi “Grechi” De Gregori spiega che questa iniziativa non vuole essere una vera alternativa al Festival di Sanremo, ma piuttosto un modo per creare un sasso nello stagno, facendo rumore e attirando l’attenzione su nuovi talenti. La manifestazione si svolge ormai da anni e questa volta cambia location, puntando a coinvolgere un pubblico diverso.

I Giovani del Folkstudio tornano con la quarta edizione di “ Noinoncisanremo” che oltre a Roma, quest’anno sbarca per la prima volta a Milano. L’appuntamento, dedicato alla canzone d’autore, vede la direzione artistica di Luigi ‘Grechi’ Gregori ed Ezio Guaitamacchi. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato il cantautore su questo evento, sulla musica attuale e sui giovani artisti emergenti. Intervista a Luigi “Grechi” Gregori, direttore artistico di ‘Noinoncisanremo’. Luigi Grechi, pseudonimo di Luigi De Gregori, è un cantautore e chitarrista italiano che negli anni Sessanta si esibiva al Folkstudio di Roma, storico locale di Trastevere che in quel periodo ospitava musicisti d’avanguardia come Odetta e Bob Dylan. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

