Conerobus e le altre la Uil lancia l' allarme | Quando e come si farà la gara regionale? Serve subito un confronto

La Uil Marche chiede chiarezza sulla gestione del servizio di trasporto pubblico locale. Durante l’assemblea di oggi a Sassoferrato, i rappresentanti sindacali hanno chiesto alla Regione Marche quando e come si svolgerà la gara per affidare il servizio. La richiesta di un confronto immediato nasce dalla preoccupazione di capire i tempi e le modalità di una procedura che riguarda migliaia di utenti e lavoratori.

SASSOFERRATO – «La Regione Marche come vuole gestire la gara di affidamento del servizio di Tpl?». È questa la domanda centrale che si è posta la Uil Marche, riunitasi oggi, sabato 7 febbraio, in assemblea pre congressuale a Sassoferrato. La Uil Marche cita a tal proposito un esempio: «Va ricordato infatti che, in assenza di ulteriori proroghe nazionali, le gare dovranno essere bandite obbligatoriamente entro il 2026 e siamo già a circa metà febbraio». Così, mentre «alcune regioni italiane che hanno già espletato le gare, per rispondere al meglio alla sfida di un appuntamento così complesso, hanno scelto ad esempio di dotarsi di un’Agenzia regionale del Tpl, una struttura tecnica altamente specializzata incaricata della gestione e dell’organizzazione puntuale del servizio».🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Conerobus Gara

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Conerobus Gara

Argomenti discussi: Conerobus, è il giorno del referendum. Il sindaco Silvetti ai lavoratori: Dite sì al Fondo; Conerobus, revocato lo sciopero di 24 ore. I sindacati: I lavoratori hanno a cuore le sorti dell'azienda; Conerobus, l’80% dei lavoratori al voto: vince il sì all’accordo sul Fondo di Solidarietà. Sciopero revocato; Conerobus, stravince il sì. Sarà accordo con l’azienda. Revocato lo sciopero di oggi.

Ancona, Conerobus cerca lo scudo: «Protezione di altri 3 mesi per blindare il capitale». E intanto farà servizio alle OlimpaidiANCONA - Altri tre mesi di scudo per tenere i capitali di Conerobus al riparo da possibili aggressioni da parte dei creditori. msn.com

Conerobus, mezzi e personale a Milano Cortina 2026La società sarà operativa nel trasporto tra Cortina d’Ampezzo e Milano con una squadra composta da dieci autisti e dieci pullman ... centropagina.it