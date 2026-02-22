PSG Mbappé la disputa è finita | versati i quasi 61 milioni dovuti all’ex stella ora al Real

Il Paris Saint-Germain ha pagato quasi 61 milioni di euro a Kylian Mbappé, causa una decisione giudiziaria a suo favore. La somma deriva da un accordo non rispettato e rappresenta una delle principali somme mai versate dal club francese a un ex giocatore. La liquidazione anticipa la fine di una lunga disputa legale che ha coinvolto anche il contratto tra le parti. Ora, il club si concentra sulle prossime stagioni sportive.

