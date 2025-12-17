L’ex società del francese dovrà risarcire la stella dei Blancos con tre mesi di stipendio arretrati Il PSG perde la causa | 61 milioni per Mbappé

Il Paris Saint Germain dovrà versare oltre 60 milioni di euro a Kylian Mbappé, tra premi e stipendi arretrati, a seguito di una causa legale vinta dal calciatore. La disputa riguarda un pagamento dovuto all’attuale stella del calcio francese, che si conclude con un importante risarcimento per il giocatore e una perdita economica significativa per il club parigino.

Oltre sessanta milioni di euro, fra premi e stipendi arretrati. Cifre da paperoni quelle della contesa fra la stella del calcio francese Kylian Mbappé e il suo ex club, il Paris Saint Germain. Il giocatore pallone d’oro, oggi al Real Madrid ha vinto la causa contro il PSG – almeno fino a un eventuale ricorso – che dovrà versare alla stella dei Blancos 61 milioni di euro come ha stabilito il tribunale del lavoro di Parigi. La controversia tra il club parigino e l’attaccante francese riguarda la scadenza del suo contratto prima del trasferimento a Madrid nel 2024. Gli avvocati del 26enne Pallone d’Oro avevano chiesto oltre 260 milioni di euro, sostenendo che il suo contratto con il Psg dovesse essere riclassificato come a tempo indeterminato e per questo avevano invocato il licenziamento senza giusta causa (44,6 milioni), mobbing (37,5 milioni) e lavoro dissimulato (37,5 milioni). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

