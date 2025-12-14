Caos a Francavilla sabato sera | automobilista sfreccia lungo viale Alcione provoca un incidente e poi scappa

Sabato sera a Francavilla al Mare si è verificato un grave incidente stradale lungo viale Alcione, coinvolgendo tre vetture. L’incidente, avvenuto intorno alle 21 davanti a un locale durante un orario di intenso traffico, è stato causato da un’automobilista che ha sfrecciato e poi è fuggito, lasciando dietro di sé conseguenze preoccupanti.

Grave incidente stradale nella serata di sabato a Francavilla al Mare, lungo viale Alcione.Tre le vetture coinvolte: in base a quanto si è appreso lo schianto si verificato intorno alle 21 davanti a un locale, in un orario in cui c'era parecchio viavai.Complice l’alta velocità, un suv avrebbe. Chietitoday.it

