Pronostico Lazio-Milan | sognano la rivincita nel fortino Olimpico

Lazio-Milan è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. La Coppa Italia mette di nuovo di fronte Lazio e Milan, protagoniste dell’ultimo posticipo domenicale di campionato, terminato 1-0 per i rossoneri. Un match, quello di San Siro, deciso da una rete del portoghese Leao ma condito da una dose non indifferente di polemiche per via del rigore negato ai biancocelesti in pieno recupero dopo un contatto sospetto tra Pavlovic e Marusic. In coppa la squadra di Maurizio Sarri avrà l’opportunità di riscattare la grande delusione, potendo contare stavolta sul supporto del proprio pubblico: si gioca, infatti, a campi invertiti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Lazio-Milan: sognano la rivincita nel “fortino” Olimpico

