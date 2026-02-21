Il Modena e l’insidia Juve Stabia | Scontro diretto ma senza ansie

Il Modena affronta la Juve Stabia in un match decisivo e senza tensioni, secondo quanto affermano i protagonisti. La squadra emiliana si prepara con concentrazione, consapevole dell'importanza di ottenere un risultato positivo. Andrea Sottil ha deciso di anticipare la conferenza stampa, svolta oggi anziché domani, per motivi di tempistica. La squadra si è allenata intensamente questa mattina, con l’obiettivo di arrivare al meglio alla sfida di domani.

I tempi tra la rifinitura di questa mattina e il trasferimento per prendere il treno in direzione Napoli sono piuttosto stretti, e quindi Andrea Sottil ha anticipato di ventiquattr’ore la consueta conferenza stampa pre partita. Domani ci sarà allo stadio Menti di Castellammare un autentico scontro diretto con la Juve Stabia per le posizioni in zona playoff, un match del quale il mister canarino non nasconde le insidie: "Intanto la Juve Stabia non è certo una sorpresa, l’anno scorso ha fatto la semifinale playoff e la struttura della squadra non è praticamente cambiata: ha una forte identità, ha qualità ed è allenata bene, la classifica che ha lo dimostra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Gasperini lancia la sfida alla Juve: «Sarà uno scontro diretto importante ma non decisivo». Poi elogia il lavoro di SpallettiGian Piero Gasperini ha dichiarato che il match contro la Juventus sarà decisivo per la lotta in classifica, motivato dalla recente vittoria del suo team contro una squadra di metà classifica.

