Pronostico Juve Stabia-Bari | continua l’imbattibilità casalinga

Juve Stabia-Bari è un recupero della decima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 19:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Si recupera il match che lo scorso 29 ottobre fu rinviato in seguito al terremoto societario e giudiziario che coinvolse la Juve Stabia, proprio in questi giorni interessata da un cambio di proprietà (al via l’era statunitense di Brera Holdings). Eventi extracalcistici che senza alcun dubbio hanno avuto una certa ricaduta sul rendimento della squadra guidata da Ignazio Abate. Da allora le Vespe hanno incassato due sconfitte (Modena e Sampdoria) ma al contempo sono state capaci di fermare al “Menti” due corazzate della cadetteria come Palermo (1-0) e soprattutto il Monza capolista, che domenica scorsa non è andato al di là di un pareggio (2-2) nella trasferta campana. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

