Pronostico Juve Stabia-Bari | continua l’imbattibilità casalinga
Juve Stabia-Bari è un recupero della decima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 19:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Si recupera il match che lo scorso 29 ottobre fu rinviato in seguito al terremoto societario e giudiziario che coinvolse la Juve Stabia, proprio in questi giorni interessata da un cambio di proprietà (al via l’era statunitense di Brera Holdings). Eventi extracalcistici che senza alcun dubbio hanno avuto una certa ricaduta sul rendimento della squadra guidata da Ignazio Abate. Da allora le Vespe hanno incassato due sconfitte (Modena e Sampdoria) ma al contempo sono state capaci di fermare al “Menti” due corazzate della cadetteria come Palermo (1-0) e soprattutto il Monza capolista, che domenica scorsa non è andato al di là di un pareggio (2-2) nella trasferta campana. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Beppe Passarella. . Allianz Stadium Juve - Udinese Pronostico....? - facebook.com Vai su Facebook
Champions League: la Juventus vince nel gelo di Bodo, il Napoli rispetta il pronostico al Maradona #Diretta #ChampionsLeague #Juventus #Napoli Vai su X
Pronostico Juve Stabia vs Bari – 4 Dicembre 2025 - Il confronto di Serie B tra Juve Stabia e Bari, in programma il 4 Dicembre 2025 alle 19:30 allo Stadio Romeo Menti, promette equilibrio e tensione. news-sports.it scrive
Juve Stabia-Bari, i convocati di Vivarini: assenti Darboe, Maggiore e Pereiro - Il Bari di mister Vivarini si prepara al recupero della 10a giornata Serie BKT in programma domani, giovedì 4 dicembre, a partire dalle ore 19:30,. Si legge su tuttomercatoweb.com
Juve Stabia, Abate: "Vivarini tecnico preparato. Col Bari gara molto complessa" - Prenderà il via domani alle 19:30 il recupero della 10ª giornata del campionato di Serie B con protagoniste Juve Stabia e Bari. Si legge su tuttomercatoweb.com
Juve Stabia, Abate: "Abbiamo bisogno dell’apporto di tutti per alzare l’asticella” - Juve Stabia 1907 comunica che nella giornata di oggi, mercoledì 3 dicembre, alle ore 14:30, presso la sala stampa dello Stadio “Romeo. Scrive tuttob.com
Prossima Partita: Juve Stabia-Bari 04/12 ore 19.30 - Juve Stabia 1907 comunica che per il recupero della 10a giornata del campionato di Serie BKT, Juve Stabia- Si legge su solobari.it
Juve Stabia verso il recupero col Bari, Abate chiama i tifosi: «Ci serve il vostro calore» - Conferma la sua definizione della sfida di domani sera (19. Scrive msn.com