Il Barcellona cerca la ventesima vittoria di fila contro il Maiorca, in una partita valida per la ventitreesima giornata della Liga. La squadra blaugrana non può permettersi passi falsi, dato il solo punto di vantaggio sul Real Madrid. La partita si gioca sabato, e i tifosi sono già in attesa di vedere se i catalani riusciranno a confermare il loro momento positivo.

Barcellona-Maiorca è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Il solo punto di vantaggio sul Real Madrid non permette al Barcellona né di fare calcoli e né di poter pensare ad un risultato diverso che non sia la vittoria. Lo sa bene Flick, allenatore dei catalani, che ogni mezzo passo falso che potrebbe arrivare a questo punto della stagione potrebbe essere decisivo. E le fatiche di Coppa del Re – cosa che i madrileni non hanno affrontato dopo l’eliminazione di inizio gennaio – non possono essere un alibi in Catalogna. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Barcellona-Maiorca: sarà la ventesima volta di fila

Approfondimenti su Barcellona Maiorca

La sfida tra Real Sociedad e Osasuna, valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re, si ripresenta con una serie di quattro vittorie consecutive della Sociedad nelle ultime sfide.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Barcellona Maiorca

Argomenti discussi: Pronostico Barcellona-Maiorca 7 Febbraio 2026: 23ª Giornata di Liga Spagnola; Maiorca Sivgilia: probabili formazioni e pronostico 02/02/2026; Maiorca-Siviglia (lunedì 02 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Moderata fiducia a lo...; Pronostico Barcellona - Maiorca: 7 Febbraio 2026 ?.

Pronostico Barcellona vs Maiorca – 7 Febbraio 2026In La Liga, il match tra Barcellona e Maiorca del 7 Febbraio 2026, con calcio d’inizio fissato alle 16:15 al maestoso Camp Nou, rappresenta un passaggio ... news-sports.it

Pronostico Maiorca-Siviglia, Arrasate punta sui gol di Muriqi per la salvezzaIl posticipo della 22ª giornata di Liga conta in chiave salvezza. Il Maiorca, terz'ultimo con 21 punti, ospita un Siviglia che è tre lunghezze più su e che, in caso di sconfitta, rischia di essere ris ... tuttosport.com

#AlbaceteBarcellona Questa sera si gioca il big match tra Albacete e Barcellona, quarti di finale della Copa del Rey. facebook