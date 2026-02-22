Promozione Rufina test Alberoro Cubino non sbagliare

Rufina ha deciso di promuovere il settore giovanile dopo aver riscontrato risultati positivi nelle ultime settimane. La squadra di Alberoro si prepara a sfidare il Montignoso nella 23ª giornata di Promozione, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica. La partita si giocherà alle 15 e sarà diretta dall’arbitro Pisaneschi di Pistoia. I tifosi attendono una partita intensa, con il Cubino pronto a non sbagliare.

Le gare di oggi di Promozione (23ª giornata) in programma alle 15. Girone A Cubino-Montignoso (arbitro Pisaneschi di Pistoia). Padroni di casa privi di Allegranti e Bussotti. Urbino Taccola-Firenze Ovest (arbitro Morbidelli di Pistoia). L'Ovest si presenta al completo, locali senza Igbineweka, rientra Castellacci. Ponte Buggianese-Fortis Juventus (arbitro Bragazzi di Carrara). Il tecnico Morandi recupera Giannelli dalla squalifica. San Piero a Sieve-Jolo (arbitro Scardigli di Livorno). Per Signorini torna a disposizione l'attaccante Maio. Settimello-Lampo Meridien (arbitro Varnagallo di Pontedera).