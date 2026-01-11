promozione il reggello aspetta la rufina

Il Reggello si prepara ad affrontare la Rufina nel secondo incontro di ritorno, programmato alle 14:30. La partita si svolgerà nel girone A, presso lo stadio di San Piero a Sieve-Settimello, con l’arbitro Cipullo di Siena. Entrambe le squadre si presentano senza alcuni giocatori chiave: i locali senza Barzagli e gli ospiti senza Cecconi. Una sfida importante che potrebbe influenzare la classifica di entrambe le formazioni.

Seconda di ritorno alle 14,30. Girone A San Piero a Sieve-Settimello (arbitro: Cipullo di Siena). Locali senza Barzagli, ospiti privi di Cecconi. Casalguidi-Cubino (Bertilone di Pontedera). Ospiti senza Gelli e Bussotti squalificati. Luco-Firenze Ovest (Kercaj di Pistoia). La partita si gioca a Vaglia. Fortis Juventus-Lampo (Scalisi di Carrara). Si gioca a Ronta con la Fortis priva di Macchinelli ma recupera Sitzia e presenta il nuovo portiere Lapo Morandi ex Terranova e Grassina. Girone B Atletico Maremma-Barberino Tav.lle (Bolognesi di Siena). Il tecnico Lacchi recupera Pazzagli. Ginestra F.na-Cuoiopelli (Marini di Empoli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

