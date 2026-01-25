calcio promozione il montelupo in cerca di punti con il cubino

Il Montelupo si prepara ad affrontare il Cubino in una partita fondamentale in chiave play-off. Dopo due sconfitte consecutive, la squadra cerca di ritrovare fiducia, gol e punti per avvicinarsi alla zona promozione. L’incontro si svolgerà oggi alle 15 al campo Lapenta di Firenze, rappresentando un’occasione importante per consolidare le proprie posizioni in classifica.

Ritrovare lo smalto, i gol e fare punti cancellando le ultime due amare battute d’arresto. Questo è l’obiettivo odierno del Montelupo, atteso però dal complicato scontro diretto in chiave play-off nella tana del Cubino (fischio d’inizio alle 15 al Lapenta di via Fanti a Firenze). I padroni di casa, reduci dal blitz di Uliveto Terme contro l’Urbino Taccola, hanno infatti solo tre punti di ritardo dagli amaranto. Mister Lucchesi ritrova Cintelli ed Ulivieri dopo la squalifica, ma perde Lelli per un infortunio. Curiosamente, il Montelupo ha fatto in trasferta gli stessi 19 punti che il Cubino ha invece conquistato tra le mura amiche, con un identico ruolino di marcia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

