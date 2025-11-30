Promozione | nell’anticipo di ieri la dozzese ha battuto 1-0 il casumaro Il Faro Gaggio punta al salto in casa del Gallo il Felsina ospita Masi Torello

Si è aperta ieri pomeriggio con l’anticipo tra la Dozzese e la terza della classe Casumaro la quindicesima giornata del campionato di Promozione. A spuntarla, con il punteggio di 1-0, è stata la formazione di casa in piena bagarre per non retrocedere. Alle 14,30 di oggi sarà completato il turno, che prevede il riposo del fanalino di coda del girone Granamica. Il big match di giornata è, senza ombra di dubbio, quello che, al ‘Foresti’ di Vado, vedrà sfidarsi il Valsetta Lagaro e la quarta forza del campionato X Martiri. La capolista Valsanterno, prima con cinque lunghezze di vantaggio sul Valsetta (rispetto al quale può anche contare su una partita in meno), è attesa dal tutt’altro che scontato impegno casalingo contro il temibile Msp. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

