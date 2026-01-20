Il procedimento avviato all’Alta Corte di Londra segna un momento importante nei rapporti tra il principe Harry e Daily Mail. La disputa, che coinvolge questioni di privacy e libertà di stampa, evidenzia le tensioni tra la famiglia reale e i principali media britannici. Questo caso rappresenta un punto di svolta nel panorama mediatico e istituzionale del Regno Unito, riflettendo le sfide tra diritto all’informazione e tutela della privacy.

Il clima all’Alta Corte di Londra si è fatto improvvisamente elettrico con l’apertura di un procedimento destinato a segnare un punto di non ritorno nei rapporti tra la Corona e i giganti dell’editoria britannica. Il Principe Harry ha deciso di sfidare frontalmente l’Associated Newspapers Limited, il potente gruppo che edita il Daily Mail, portando in aula accuse che scuotono le fondamenta della deontologia professionale. Le violazioni della privacy contestate dal Duca di Sussex e da un pool di celebrità – tra cui spiccano i nomi di Elton John e Liz Hurley – sono state descritte dal legale David Sherborne come «scioccanti e profondamente inquietanti». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Profondamente inquietanti”. Il principe Harry contro Daily Mail, è guerra aperta

Principe Harry arriva in tribunale a Londra per processo contro il Daily MailIl principe Harry si è presentato questa mattina in tribunale a Londra per la fase finale del procedimento contro il Daily Mail.

Il principe Harry in tribunale a Londra per il processo contro i tabloid: la causa contro l’editore del Daily MailIl principe Harry si presenta in tribunale a Londra per il processo contro l’editore del Daily Mail.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il principe Harry contro il Daily Mail: «Scioccanti e profondamente inquietanti». La causa per violazioni della privacy - Il Principe Harry porta in tribunale il Daily Mail, e le violazioni della privacy subite sarebbero «scioccanti e profondamente inquietanti». msn.com