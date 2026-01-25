Andrea Delogu e Alessandro Marziali sono protagonisti di un rapporto stabile e autentico. Recentemente, sono stati fotografati insieme a Roma, confermando la solidità della loro relazione. I rumors su un possibile coinvolgimento di Andrea a Sanremo alimentano l’interesse attorno alla coppia, che continua a condividere momenti di intimità e complicità. Un legame caratterizzato da equilibrio e sincerità, lontano da eccessi e attenzione mediatica, ma comunque sotto i riflettori.

Prosegue la storia tra Andrea Delogu e Alessandro Marziali. I fotografi di Diva e Donna hanno sorpreso la coppia, più innamorata che mai, per le vie di Roma e le mani intrecciate e i baci scambiati in strada davanti ai passanti confermano che non si stratta di un flirt passeggero. «Con Alessandro ha ritrovato il sorriso», titola la rivista di gossip, aggiungendo: «Con lui un nuovo equilibrio, Alessandro è un porto sicuro». Il bacio in strada a Roma A distanza di settimane dalla prima paparazzata insieme, Andrea e Alessandro sono stati di nuovo immortalati insieme e sempre per le vie della Capitale. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Andrea Delogu e Alessandro Marziali, è una cosa seria: «Con lui un nuovo equilibrio». I rumors su Sanremo

