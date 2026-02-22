Prima pagina Corriere dello Sport | Fuga Inter Chivu a + 10 sul Milan Oggi Allegri sfida il Parma

Chivu guida l’Inter a +10 punti sul Milan dopo una vittoria convincente, grazie a un gol decisivo nel secondo tempo. La squadra nerazzurra ha sfruttato al massimo le occasioni create, rafforzando la propria posizione in classifica. La sfida tra i due club si è rivelata determinante per il campionato, mentre Allegri prepara la sua squadra per la partita contro il Parma. La lotta per la vetta si infiamma e l’attenzione si concentra sulle prossime mosse dei club.

© Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Fuga Inter, Chivu a + 10 sul Milan. Oggi Allegri sfida il Parma”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 22 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la sconfitta interna (0-2) della Juventus di Luciano Spalletti al cospetto del Como di Cesc Fàbregas: un gol per tempo, di Mërgim Vojvoda e Maxence Caqueret, sanciscono la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite tra campionato e coppe per i bianconeri. Il terzo k.o. di fila.