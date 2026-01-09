Nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, venerdì 9 gennaio 2026, si segnalano le tensioni tra De Rossi e Allegri, influenzando le strategie del Milan. La frenata dei rossoneri si intreccia con l’assenza di Chivu, ora considerato solo. Un quadro che riflette le sfide attuali delle squadre di Serie A, con aggiornamenti sulle ultime notizie di mercato e formazione.

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 9 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “De Rossi spaventa Allegri, frenata Milan. Chivu è solo”

