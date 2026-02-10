Comune di Baronissi lunedì 16 febbraio 2026 | Luca Trapanese presenta il libro Storia di una famiglia imperfetta

Lunedì a Baronissi, Luca Trapanese ha presentato il suo nuovo libro, “Storia di una famiglia imperfetta”. La sindaca Anna Petta ha detto che è un’occasione per pensare ai legami familiari e all’amore che supera le regole. La sala si è riempita di persone curiose di ascoltare le sue parole e di scoprire di più sulla sua storia.

La Sindaca Anna Petta: "Un'occasione per riflettere sul valore dei legami familiari e sull'amore oltre le convenzioni". Il Comune di Baronissi ospita lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 17:00, nella Sala Consiliare, l'incontro con Luca Trapanese per la presentazione del suo nuovo libro Storia di una famiglia imperfetta, disponibile in libreria dal 20 gennaio 2026. L'evento sarà un'occasione per conoscere da vicino la storia intensa e autentica raccontata dall'autore, che affronta temi come famiglia, affetto, genitorialità e legami costruiti giorno dopo giorno. Al centro del libro ci sono Luca e sua figlia Alba, insieme alla figura fondamentale della madre adottiva Florinda e alla casa di famiglia in Basilicata, simbolo dei ricordi e dell'amore che va oltre il DNA.

