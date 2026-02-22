Prende a mazzate un ragazzino di 14 anni | grazie alla mediazione dei preti vittima e aggressore fanno pace

Un ragazzino di 14 anni ha subito un'aggressione con una mazza di ferro alla fermata dell'autobus. La causa è stata una lite scatenata da un episodio precedente tra i due. I preti del quartiere hanno facilitato un confronto tra vittima e aggressore, portando a una riconciliazione. Il giovane ferito ha ricevuto cure immediate e si sta riprendendo. La vicenda ha attirato l'attenzione degli abitanti del quartiere.

Rimini, 21 febbraio 2026 – È stato un vero e proprio agguato. Quel giorno l’ha aspettato alla fermata del bus e quando lui è sceso l’ha colpito al volto con una mazza di ferro. Vittima della brutale aggressione un 14enne, finito al pronto soccorso con ferite profonde alla testa. L’episodio è avvenuto in pieno centro a Santarcangelo, davanti al municipio. L’aggressore, un 18enne, è stato denunciato ai carabinieri per lesioni. Ma grazie all’intervento della parrocchia di Santarcangelo la storia potrebbe avere un lieto fine. Il 18enne, grazie all’opera di mediazione e riconciliazione svolta da don Alessandro Zavattin e don Davide Arcangeli, ha chiesto perdono per il suo folle gesto e si è impegnato a fare attività contro il bullismo assieme al ragazzo aggredito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

