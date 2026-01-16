E alla fine Donald Trump si prende il suo Nobel per la Pace | Grazie Maria

Donald Trump riceve il suo Nobel per la Pace, ringraziando pubblicamente Maria. La premiazione rappresenta un riconoscimento importante, anche se il Nobel assegnato non proviene dal Comitato norvegese, che ha specificato la sua incedibilità. Si tratta di un evento che suscita diverse opinioni e riflette le complessità delle assegnazioni di premi di questa portata.

Alla fine ce l’ha fatta. Non sarà come averlo dal Comitato norvegese, che ha anche precisato che è incedibile. Ma Donald Trump ha ricevuto il “suo” premio Nobel da Maria Corina Machado in una specie di cerimonia a favore di telecamere e fotografi. E ha sottolineato il «gesto magnifico» dell’oppositrice venezuelana: «Maria mi ha consegnato il Premio Nobel per la Pace per il lavoro che ho svolto. Che magnifico gesto di rispetto reciproco. Grazie, Maria! », ha scritto il presidente degli Stati Uniti, che ambisce apertamente al premio, sulla sua piattaforma Truth Social. Il Nobel a Trump. In precedenza la leader dell’opposizione venezuelana aveva annunciato di aver «dato» la medaglia del Premio Nobel a Trump, che l’ha tenuta fuori dalla sua strategia per il Venezuela. 🔗 Leggi su Open.online

