Torna il premio ' Spiga d’Oro' del Rotary Club Foggia

Il Rotary Club Foggia ha deciso di riproporre il premio ‘Spiga d’Oro’ dopo due anni di stop. La causa è la pandemia, che aveva impedito l’organizzazione dell’evento. Quest’anno, la cerimonia si terrà sabato 21 febbraio alle 11 presso l’azienda ‘Mipa Agricola’, situata in periferia. La manifestazione celebra le eccellenze agricole locali e coinvolge diverse aziende della zona. La scelta di questa location punta a valorizzare il lavoro quotidiano dei produttori. La consegna del premio attirerà molti appassionati del settore.

Giunto alla 24esima edizione, il premio 'Spiga d'Oro' indetto dal Rotary Club Foggia verrà assegnato sabato 21 febbraio alle 11 presso l'azienda 'Mipa Agricola'. Il prestigioso riconoscimento è conferito a imprese operanti in provincia di Foggia distintesi per capacità innovative e predittive, valorizzando il proprio patrimonio di risorse. Quest'anno, l'apposita Commissione - formata dalla Presidente del Rotary Club Foggia Elvira Prencipe e dal Delegato del Premio Francesco Corvelli unitamente ai componenti Francesco Caroprese e Michele Chiariello - ha prescelto la 'MIPA AGRICOLA s.s.', da tre generazioni attiva nel comparto oleario biologico, prima e unica azienda olivicola in Italia a produrre in economia circolare.